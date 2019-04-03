Футбол
Бывший футболист «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьерыТАСС 16:11
Бывший нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Питер Одемвингие объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57
Происшествия
МЧС закроет московский центр управления в кризисных ситуациях
Московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) закрывается, его функции переходят столичному главку МЧС.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Политика
Опрос показал отношение россиян к выборам на Украине
Почти 40% россиян знают о президентских выборах на Украине и внимательно следят за ними.
Обновлено в 20:42
Политика
Британский парламент обязал правительство просить отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.
Обновлено в 20:39
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Общество
Пешеходный фонтан Комсомольска: ломать нельзя достроить
Проект благоустройства набережной в Комсомольске-на-Амуре внезапно, уже после утверждения всех документов и заключения контракта со строительной организацией, пополнился интересной и красивой "жемчужиной" – на радость горожанам здесь вместо обычного скверика решили возвести свето-музыкальный пешеходный фонтан.
Обновлено в 21:10
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории
Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Бывший замглавы МВД Хакасии осужден, но освобожден от наказания
Бывший замглавы МВД Хакасии осужден, но освобожден от наказания В Хакасии завершился закрытый судебный процесс над бывшим первым заместителем министра внутренних дел республики Вячеславом Ждановым.
Обновлено в 09:46
Политика
Украинский националист призвал «агентов сатаны» проголосовать за Порошенко
Лидер украинской националистической организации «Братство» (запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский призвал любыми способами, в том числе насилием, заставить «агентов сатаны», голосовавших за шоумена Владимира Зеленского, отдать голоса за нынешнего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Обновлено в 21:08
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Испании во время учений самолет съехал с ВПП, пострадали 11 военных
Одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести после того, как небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в Испании, сообщает радиостанция COPE.
Обновлено в 08:30
Театры
На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович
Обновлено в 12:46
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Политика
В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО
В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Политика
Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве
Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.
Обновлено в 19:04
Здоровье
Больше трети россиян отказываются посещать врачей
Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Политика
На Украине декоммунизировали черный хлеб
Обновлено в 13:57
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом".
Обновлено в 17:48
Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Экономика
Отпущение долгов
МКК "Смсфинанс" в марте поставила эксперимент — простила заемщикам долги на 500 тыс. рублей.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05