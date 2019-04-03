Футбол

Бывший футболист «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьерыТАСС 16:11

Бывший нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Питер Одемвингие объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.
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Экс-игрок «Локомотива» и сборной Нигерии по футболу Одемвингие объявил о завершении карьеры

RT на русском20:08

Одемвингие объявил о завершении карьеры

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Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

РИА Новости09:45

Бывший форвард «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьеры

Советский спорт09:00

Одемвингие объявил о завершении карьеры

Матч ТВ10:18

Экс-нападающий «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьеры

Чемпионат08:41

Одемвингие завершил карьеру

Sport.ru09:14
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