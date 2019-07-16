Футбол

Кафу находится на грани банкротстваСпорт-Экспресс 09:38

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится в сложном финансовом положении. Футбольное агентство, которым владеет 49-летний бразилец последние 15 лет, понесло огромные финансовые потери. Из-за этого он был вынужден продать часть собственности.
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Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии находится на грани банкротства

Sport24.ru05:44

Кафу находится на грани банкротства

Спорт-Экспресс09:38

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии имеет огромные долги

Чемпионат09:11

Двукратный чемпиона мира по футболу может обанкротиться из-за неуплаты налогов

Матч ТВ09:41

Двукратный чемпион мира по футболу погряз в долгах

Газета.Ru08:23

Двукратный чемпион мира по футболу задолжал миллионы долларов

Lenta.ru07:19

Кафу испытывает финансовые проблемы

RT на русском06:49
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Общество

Медведев оценил ход благоустройства Тулы

Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
Обновлено в 08:55
Общество

Москву на 36 часов накроют ливни

Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
Обновлено в 07:41
Космос

Космонавтам на МКС доставят фрукты, хрен и горчицу

Обновлено в 01:11
Спорт

Самодурова определилась с музыкой для следующего сезона

Обновлено в 10:31
Кино

Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Обновлено в 06:22
Политика

Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну

Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:16
Кино

Петрову не предлагали сняться в продолжении «Полицейского с Рублевки»

Обновлено в 02:36
Игры

Borderlands 3 не получит кроссплей на старте

Обновлено в 02:53
Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Политика

Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому

Обновлено в 09:39
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Хоккей

Арбитрам КХЛ запретили вести соцсети

Арбитрам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запретили использовать социальные сети. заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
Обновлено в 09:43
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Финансы

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново

Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Политика

Избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщили РБК в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 04:19
Общество

Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
Кино

Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках

47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Общество

Самолет сдул любителей экстремального селфи в Греции

Греческий остров Скиатос является любимым местом для фанатов сделать экстремальное селфи на фоне приземляющегося самолета.
Обновлено в 09:00
Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика

Стало известно об изоляции Зеленского

Обновлено в 05:00
Политика

Бывший глава МИД Турции назвал причину покупки российских С-400

Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку они превосходят американские аналоги, предлагаемые Вашингтоном.
Обновлено в 10:22
Политика

ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник.
Обновлено в 10:15
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
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Кафу
Бразильский футболист
Бразильский футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. В 2002 и в 2006 годах на чемпионатах мира был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд.
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