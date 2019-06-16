Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»ТАСС 13:26
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 32-летним игроком подписано на два года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов
ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами
Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:43
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Боярская примерила украшение для пирсинга
Актриса Елизавета Боярская предстала перед поклонниками в необычном образе. Она приняла участие в рекламной кампании ювелирного бренда.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено в 13:42
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище
Всего несколько месяцев назад известный и некогда популярный певец Шура рассказывал, что получает сигналы от своей бабушки, скончавшееся в 2004 году.
Обновлено в 16:41
Футбол
СМИ: ПСЖ может продать Неймара
Как сообщает L’Equipe, ПСЖ готов продать нападающего Неймара в случае, если клубу поступит выгодное предложение.
Обновлено в 17:33
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23
Игры
Главный герой Dying Light 2 будет заражен вирусом
Во время игровой выставки E3 2019 появилась информация о том, что главный герой игры Dying Light 2, о которой мы писали ранее, заражен опасным вирусом.
Обновлено в 11:48
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Общество
Почти 90 тысяч столичных школьников сдали ГИА в основной период
В дополнительные сроки сдачи ГИА школьники напишут экзамен по предмету на выбор, если он выпал на календарный день основного периода.
Обновлено в 09:43
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.
Обновлено в 15:51
Футбол
Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси»
Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение.
Обновлено в 12:36
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
Обновлено вчера в 05:23
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Аэропорт Кишинева экстренно эвакуировали
Обновлено в 15:32