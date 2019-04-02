Бывший футболист ЦСКА Муса признан лучшим игроком года в НигерииТАСС вчера в 21:00

Нигерийский нападающий клуба "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) Ахмед Муса, выступавший ранее в составе московского ЦСКА, признан лучшим игроком года в своей стране. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Нигерийской федерации футбола (NFF).

Бывший футболист ЦСКА Муса признан лучшим игроком года в Нигерии

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Происшествия Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.

Политика Еще одна партия решила не поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко Партия Украины "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" заявила, что не собирается поддерживать во втором туре президентских украинских выборов ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского.

Экономика Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.

Экономика Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог "Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.

Происшествия В Петербурге трехлетняя девочка вспорола себе живот о разбитую вазу Родители девочки рассказали, что она упала на стеклянную вазу и распорола себе живот. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Политика В Германии объяснили начисление пенсий экс-нацистам в Швеции и Бельгии Согласно федеральному закону от 1950 года, трое бывших членов ваффен-СС, семь экс-военнослужащих вермахта и около шести вдов, мужья которых служили в гитлеровских войсках, получают выплаты от властей Германии в Швеции и Бельгии.

Армия и оружие В Вашингтоне открывается министерская встреча НАТО Двухдневное совещание глав внешнеполитических ведомств стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) начинается в среду в Вашингтоне.

Финансы Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале дня на внешнем позитиве Рынок акций РФ и рубль в начале торговой сессии повысятся на позитивном внешнем фоне.

Политика Трамп перепутал место рождения отца Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.

Политика Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.

Спорт Кошелева: всё еще разочарована неудачей в плей-офф чемпионата Бразилии Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева призналась, что спустя неделю разочарование от вылета из плей-офф чемпионата Бразилии всё еще не покидает ее.

Происшествия В Москве украли с банковского счета свыше 10 млн рублей Неизвестный мошенник в Москве похитил с банковского счета клиента денежные средства на сумму почти 10,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Авто Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа» Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».

Происшествия В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".

Футбол Чеферин – о расистах: «Нормальные люди надерут задницы идиотам» Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя расистское поведение черногорцев в матче против англичан, заявил, что арбитры должны смелее приостанавливать игры в случае проявления нетерпимости.

Экономика Китай построит самый больший танкер в мире для транспортировки СПГ Судостроительная компания из Шанхая Hudong-Zhonghua построит танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который станет крупнейшим в мире судном своего класса.