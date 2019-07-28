Футбол
Бывший футболист ЦСКА Эрнандес перешел в катарский «Аль-Ахли»Московский Комсомолец вчера в 22:33
Бывший футболист московского футбольного клуба ЦСКА Абель Эрнандес перешел в катарскую команду "Аль-Ахли". По информации пресс-службы, уже в воскресенье 28-летний уругвайский форвард присоединится к сборам клуба в Нидерландах. Детали контракта не разглашаются.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
Британская пресса узнала об 11 положительных допинг-пробах в АПЛ
Одиннадцать игроков английской футбольной премьер-лиги получили разрешение выступать, несмотря на положительные допинг-тесты, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Рэпер Баста призвал власти потушить пожары в Сибири
Рэп-музыкант Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, призвал власти принять меры и потушить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 11:17
Единоборства
Царукян победил Обина-Мерсье на UFC 240
Российский боец ММА Арман Царукян одержал победу на турнире UFC 240 в Эдмонтоне (Канада). Он победил канадца Оливье Обина-Мерсье.
Обновлено вчера в 23:29
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
Когда Bitcoin обновит исторический максимум. Майк Новограц дал ответ
В интервью Bloomberg предприниматель рассказал, когда стоимость первой криптовалюты обновит исторический максимум в $20 000.
Обновлено 26 июля в 08:09
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Клоун на круизном судне подрался с моряками
Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне, сообщает AP.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено 26 июля в 14:48
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Городской суд Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили из-за участия в беспорядках на митингах в Тбилиси 20–21 июня.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В ночном ДТП в Поздеевке погибла 16-летняя девушка
Обновлено вчера в 22:27
Кино
Канал НТВ расследует ситуацию с трейлером сериала «Чернобыль»
На этой неделе в Сети привлек внимание трейлер сериала "Чернобыль" производства канала НТВ.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено вчера в 19:36
Общество
День ВМФ в России: первым праздник отметил Владивосток
В России отмечается День военно-морского флота.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова дала оценку уровню разрыва между богатыми и бедными россиянами.
Обновлено вчера в 23:27
Финансы
В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд
26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году.
Обновлено вчера в 04:13
Гаджеты
Huawei выпустит два флагманских процессора, в том числе и с 5G
По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.
Обновлено вчера в 13:47
Здоровье
Назван растительный заменитель многих медицинских препаратов
Прежде всего, огурец является заменителем аспирина.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Лексус и Вован разыграли генерала полиции, которого потребовал уволить Зеленский
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с главой полиции Днепропетровской области, генералом Виталием Глуховеря от имени украинского президента Владимира Зеленского, призвавшего главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Авто
Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России
В десятке лидеров оказались: Land Rover (10,6 тыс. ед.), Jaguar (5,4 тыс. ед.), Nissan (2,8 тыс. ед.), Mitsubishi (2,8 тыс. ед.) и Smart (2 тыс. ед.).
Обновлено вчера в 14:30
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено вчера в 10:07