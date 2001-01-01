Футбол
Бывший форвард «Зенита» Рондон перешел в «Далянь Ифан»Спорт-Экспресс 04:00
До переезда в Англию Рондон выступал в чемпионате России сначала в составах "Рубина" (с 2012 по 2014 годы), а потом – "Зенита" (в 2014 и 2015 годах). В прошлом сезоне 29-летний Рондон выступал на правах аренды в "Ньюкасле". Форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.
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Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон перешёл в китайский клуб за 18,3 млн евро
Спорт БИЗНЕС Online04:27
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