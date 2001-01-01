Футбол

Бывший форвард «Зенита» Рондон перешел в «Далянь Ифан»Спорт-Экспресс 04:00

До переезда в Англию Рондон выступал в чемпионате России сначала в составах "Рубина" (с 2012 по 2014 годы), а потом – "Зенита" (в 2014 и 2015 годах). В прошлом сезоне 29-летний Рондон выступал на правах аренды в "Ньюкасле". Форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон перешёл в китайский клуб за 18,3 млн евро

Спорт БИЗНЕС Online04:27

Экс-форвард «Зенита» стал игроком китайского «Далянь Ифан»

Нева Спорт04:03

«Вест Бромвич» объявил об уходе Рондона в «Далянь Ифан»

Чемпионат03:39

Бывший форвард «Зенита» Рондон перешел в «Далянь Ифан»

Спорт-Экспресс04:00

Рондон перешел в «Далянь Ифан»

Soccer.ru03:55

«Вест Бромвич» подтвердил переход Рондона в «Далянь Ифан»

Sports.ru03:43

Бывший нападающий «Зенита» Рондон продолжит карьеру в «Далянь Ифан»

ProstoProSport04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика

Зеленский уволил 11 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
Обновлено в 09:03
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Авто

Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей

Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Интернет

«ВКонтакте» запускает сервис для знакомств Lovina

Обновлено в 09:43
Политика

В офисе Зеленского назвали чушью сообщения об инциденте с Полтораком

Заместитель председателя офиса президента Руслан Рябошапка разъяснил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта.
Обновлено в 10:00
Интернет

Google и Facebook следят за пользователями порносайтов

Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Политика

Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине

На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Космос

Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом

Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено в 10:54
Происшествия

На границе России задержали мужчину с огнестрельными ручками

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали мужчину, который пытался перевезти из Абхазии в Россию четыре единицы огнестрельного оружия, замаскированного под ручки.
Обновлено в 10:49
Политика

Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи

Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Общество

Метеорологи признали июнь 2019 года самым жарким в истории

Средний показатель температуры поверхности Земли в июне 2019 года оказался самым высоким за историю наблюдений, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Обновлено в 11:02
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Авто

Заряженный Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый мотор

Компактный седан Cadillac CT4-V получит турбированный 6-цилиндровый мотор, такой же силовой агрегат, но чуть большей мощности ожидался и на старшей модели — CT5-V.
Обновлено вчера в 13:17
Кино

В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Раскрыт производитель «взрывоопасной» батареи АС-31 «Лошарик»

Производителем литий-ионной батареи, из-за которой, предположительно, произошло возгорание внутри атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик», выступает петербургская аккумуляторная компания «Ригель», пишет «Фонтанка».
Обновлено в 10:27
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика

Дана Борисова разгневала украинских националистов

На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Футбол

«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового

Обновлено в 10:20
Авто

Chery привезет в Россию автомобили премиального суббренда Exeed

Китайская компания Chery выведет на российский рынок в следующем году новый кроссовер своего премиального суббренда Exeed.
Обновлено в 06:34
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Футбол

В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Космос

Участник новой экспедиции МКС назвал лучшего кандидата в космонавты

Лучшим кандидатом в космонавты является человек, у которого нет волос на голове, пошутил член экспедиции МКС-60/61 Лука Пармитано во время предполетной пресс-конференции в пятницу.
Обновлено в 10:11
Общество

Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

Обновлено в 04:32
Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой

Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
ещё по теме
Хосе Саломон Рондон
Венесуэльский футболист
венесуэльский футболист, нападающий футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» и сборной Венесуэлы. Чемпион России, обладатель Кубка Венесуэлы и Суперкубка России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное