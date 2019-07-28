Футбол
Бывший форвард ЦСКА Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»Спорт-Экспресс вчера в 17:38
Бывший форвард ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком "Аль-Ахли" из Дохи, сообщает официальный Twitter клуба. Условия контракта с 28-летним уругвайцем не уточняются. В ближайшее время нападающий присоединится к команде на сборе в Голландии.
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