Бывший физиотерапевт «Реала» и «Ливерпуля» перешел в «Зенит»РБК вчера в 15:00

39-летний Ледесма начал профессиональную карьеру в 2002 году в команде «Эстремадура» в роли физиотерапевта. Через пять лет он вошел в тренерский штаб «Ливерпуля», где проработал на протяжении трех сезонов, завоевав с командой серебро чемпионата Англии.

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Бывший физиотерапевт «Реала» и «Ливерпуля» перешел в «Зенит»

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