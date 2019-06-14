Футбол
Бывший физиотерапевт «Реала» и «Ливерпуля» перешел в «Зенит»РБК вчера в 15:00
39-летний Ледесма начал профессиональную карьеру в 2002 году в команде «Эстремадура» в роли физиотерапевта. Через пять лет он вошел в тренерский штаб «Ливерпуля», где проработал на протяжении трех сезонов, завоевав с командой серебро чемпионата Англии.
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Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и сборной России вошел в тренерский штаб «Зенита»
Спорт-Экспрессвчера в 12:05
В «Зенит» перешел экс-тренер «Локомотива», «Реала» и «Ливерпуля» по физподготовке
Sports.ruвчера в 12:21
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