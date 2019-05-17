Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданствоИнтерфакс 10:02

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Эхо Москвы14:01

"Наконец-то это случилось!" Пономарев стал украинцем

Вести.Ru10:13

Бывший депутат Госдумы Пономарев заявил о получении гражданства Украины

Коммерсантъ11:37

Экс-депутат Пономарев заявил о получении от Порошенко гражданства Украины

РБК11:54

Российский оппозиционер Илья Пономарев получил украинское гражданство

Московский Комсомолец10:12

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Интерфакс10:02

Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

ТАСС09:56
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
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В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
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Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
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Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
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Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
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Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
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Илья Пономарев
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, член фракции «Справедливая Россия», член Совета Левого фронта. 20 марта 2014 года единственный проголосовал в Госдуме против присоединения Крыма к России.
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