Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданствоИнтерфакс 10:02
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
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Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота
Обновлено в 03:00
Музыка
Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019», на котором он представлял Россию.
Обновлено вчера в 16:25
Наука
Физики создали магнитометр размером в одну молекулу
Обновлено в 02:19
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Политика
Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в пятницу, 17 мая, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:15
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
У Роберта Паттинсона появился шанс отправить в забвение образ влюбленного вампира Эдварда из «Сумерек».
Обновлено в 11:12
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Энергетика
Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале
Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций пилотами SSJ-100
«Аэрофлот» заявляет о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем рейса SU1492 при заходе на посадку в Шереметьево.
Обновлено в 14:42
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали руководство ХК «Торпедо»
Год назад просроченная кредиторская задолженность клуба достигла почти полумиллиарда рублей Следователи задержали руководителей местного хоккейного клуба "Торпедо" – исполнительного директора Сергея Малютина и финансового директора Наталью Ерёмину в качестве подозреваемых.
Обновлено в 03:40
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Экономика
Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Минобороны Норвегии склоняется к мнению не ремонтировать затонувший фрегат
Обновлено в 09:05
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?
Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57