Единоборства

Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»Lenta.ru 01:53

Видео решающего эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте UFC. В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке. Данный прием известен как «Superman punch» («удар Супермена», — пер. «Ленты.ру»).
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