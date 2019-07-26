Неделю назад президент Владимир Зеленский предоставил Макееву гражданство Украины. Полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины.

Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

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Здоровье ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.

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