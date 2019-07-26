Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на ПорошенкоРИА Новости 00:25
Неделю назад президент Владимир Зеленский предоставил Макееву гражданство Украины. Полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины.
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Политика
СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера
В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 августа
Множество изменений ожидают жителей России с 1 августа. Прибавку к пенсии в размере 244 рублей получат работающие пенсионеры.
Обновлено в 02:20
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав
Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено вчера в 18:08
Единоборства
Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой с россиянином
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Аномальную жару в Европе показали из космоса
Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордно жаркая погода в Европе из космоса.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Китаянка усыновила 118 детей и попала в тюрьму
Обновлено вчера в 08:49
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
В ДНР предупредили о подвозе ВСУ боеприпасов для минометов
В Народной милиции ДНР предупредили, что военные ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:58
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено вчера в 11:50
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Футбол
Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»
Новобранец "Атлетико" Жоау Фелиш назвал игрока, против которого ему будет интереснее всего сыграть в Ла Лиге.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Конор Макгрегор везет в Россию свой виски
Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов
Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT.
Обновлено в 01:45
Игры
Экшен-RPG Pagan Online выйдет из раннего доступа 27 августа
Обновлено в 02:00
Политика
Правительство утвердило методику оценки губернаторов
«Ведомости» ознакомились с методиками оценки эффективности губернаторов (подлинность постановления об их утверждении подтвердил представитель аппарата правительства).
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ.
Обновлено в 02:40
Политика
Арестован экс-глава правительства Астраханской области Расул Султанов
Как только что стало известно «Арбузу», экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов был взят под арест.
Обновлено в 02:36
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее
Обновлено вчера в 19:33
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено вчера в 01:42
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова поверила в любовь в Баку
В четверг, двадцать пятого июля, в Баку состоялось грандиозное открытие фестиваля «Жара», который собрал в столице Азербайджане более трех сотен артистов первой величины.
Обновлено в 02:25
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 06:36
Игры
На gamescom 2019 покажут живой геймплей Cyberpunk 2077
Понаблюдать за презентацией смогут все посетители выставки gamescom 2019 с 21 по 24 августа, а с 20 по 22 августа пройдет закрытый показ для представителей индустрии.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Торговые сети Британии отказываются от пластиковых пакетов
Крупные розничные сети в Великобритании решили отказаться от использования пластиковых пакетов в своих магазинах, чтобы бороться с этим видом отходов на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.
Обновлено в 01:50
Авто
DAF XF назван лучшим грузовиком для крупных автопарков
Грузовик DAF XF получил награду Fleet Truck of the Year 2019 в рамках прошедшего в Великобритании конкурса Motor Transport Awards.
Обновлено вчера в 06:06