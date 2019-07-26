Политика

Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на ПорошенкоРИА Новости 00:25

Неделю назад президент Владимир Зеленский предоставил Макееву гражданство Украины. Полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины.
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