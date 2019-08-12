Экономика
Бывший астронавт раскрыл размер зарплат в НАСАВечерняя Москва вчера в 21:36
Зарплата астронавтов НАСА за год составляет около 155 тысяч долларов, сообщил бывший астронавт Скотт Келли.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:57, Вашингтон
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В пожаре в детском саду города Эри погибли пятеро детей
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн рублей из-за кредита в иностранном банке
Бизнесмен уведомил налоговую инспекцию № 7 по Москве о движении средств по зарубежному счету, а также направил ей паспорт сделки, но та оштрафовала Ермакова на 75% от суммы, поскольку операция проходила без участия российского банка (ст. 15.25 КоАП).
Обновлено в 02:05
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Общество
В ночь на 13 августа тамбовчане увидят пик метеорного потока Персеиды
В августе проходит звездопад Персеиды из созвездия Персей. Пик метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено в 07:05
Общество
В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
Полиция возбудила дело из-за ДТП с пятью погибшими в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Tesla начала расследование после ДТП на МКАД
Компания Tesla проведет внутреннее расследование после столкновения электромобиля с эвакуатором в Москве.
Обновлено в 07:27
Политика
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Культура
Кинешма примет первый театральный фестиваль «Островский-FEST»
Театральные коллективы из семи стран мира примут участие в первом Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" в городе Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 08:52
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Волкер анонсировал переговоры США, Германии и Франции по Донбассу
Представители США, Германии и Франции проведут на следующей недели консультации насчет "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Красноярске загорелся склад рынка
В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42