Экономика

Бывший астронавт раскрыл размер зарплат в НАСАВечерняя Москва вчера в 21:36

Зарплата астронавтов НАСА за год составляет около 155 тысяч долларов, сообщил бывший астронавт Скотт Келли.
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