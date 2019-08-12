Экономика
Бывший астронавт раскрыл размер зарплат в НАСАВечерняя Москва вчера в 21:36
Зарплата астронавтов НАСА за год составляет около 155 тысяч долларов, сообщил бывший астронавт Скотт Келли.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Пять человек погибли в массовой аварии на Рижском шоссе в Москве
Пять человек погибли и восемь получили травмы в массовой аварии на Рижском шоссе в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке полиции.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Changan отказался от производства автомобилей в России
По данным издания, Changan уже свернул производство автомобилей на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
У SK Hynix готова память HBM2E с пропускной способностью 460 ГБ/с
По сравнению с памятью HBM2 пропускная способность увеличена на 50% — до 460 ГБ/с — поскольку скорость в расчете на одну линию данных достигает 3,6 Гбит/с, а всего линий 1024.
Обновлено в 02:25
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке
Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.
Обновлено в 02:05
Политика
Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер
Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено вчера в 16:02
Культура
Вице-президент Сбербанка ответил на острый вопрос музыкальной паузой
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров уклонился от ответа на острый вопрос на молодежном форуме "Территория смыслов".
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Российские ПВО авиабазы Хмеймим сбили 6 ударных беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Авто
Эксперты выяснили, как возраст влияет на выбор автомобиля
Отмечается, что молодые россияне в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего используют онлайн-сервис у официальных дилеров для покупки машин, при этом на мужчин приходится 45,3%, а на женщин – 39,5%.
Обновлено в 02:51
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Единоборства
Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Ранее бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мнением о теоретическом бое между чемпионом организации Генри Сехудо и чемпионкой UFC Амандой Нуньес.
Обновлено в 03:12
Общество
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Кино
Зрители обнаружили киноляп в новом фильме Тарантино
В остальном, зрители отмечают проработанность фильма и удачное воссоздание атмосферы Лос-Анджелеса 60-х годов.
Обновлено в 04:07
Общество
Как учеба влияет на будущую пенсию, рассказали в Пенсионном фонде
В ПФР рассказали, как учеба повлияет на будущую пенсию.
Обновлено в 03:10
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14