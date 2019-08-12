Зарплата астронавтов НАСА за год составляет около 155 тысяч долларов, сообщил бывший астронавт Скотт Келли.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

Происшествия Пять человек погибли в массовой аварии на Рижском шоссе в Москве Пять человек погибли и восемь получили травмы в массовой аварии на Рижском шоссе в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке полиции.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Авто Changan отказался от производства автомобилей в России По данным издания, Changan уже свернул производство автомобилей на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.

Политика В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Гаджеты У SK Hynix готова память HBM2E с пропускной способностью 460 ГБ/с По сравнению с памятью HBM2 пропускная способность увеличена на 50% — до 460 ГБ/с — поскольку скорость в расчете на одну линию данных достигает 3,6 Гбит/с, а всего линий 1024.

Общество Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.

Происшествия В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Происшествия Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.

Экономика ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.

Культура Вице-президент Сбербанка ответил на острый вопрос музыкальной паузой Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров уклонился от ответа на острый вопрос на молодежном форуме "Территория смыслов".

Происшествия Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Авто Эксперты выяснили, как возраст влияет на выбор автомобиля Отмечается, что молодые россияне в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего используют онлайн-сервис у официальных дилеров для покупки машин, при этом на мужчин приходится 45,3%, а на женщин – 39,5%.

Общество К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.

Экономика В России стало меньше госкомпаний Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.

Политика Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Общество В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.

Единоборства Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко Ранее бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мнением о теоретическом бое между чемпионом организации Генри Сехудо и чемпионкой UFC Амандой Нуньес.

Кино Зрители обнаружили киноляп в новом фильме Тарантино В остальном, зрители отмечают проработанность фильма и удачное воссоздание атмосферы Лос-Анджелеса 60-х годов.