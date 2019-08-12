Космос

Экс-астронавт раскрыл размер максимальной зарплаты в NASAМойка78 02:31

Бывший астронавт NASA Скотт Келли рассказал, как много денег могут заработать участники экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Оказалось, что максимальная зарплата составляет 115 тысяч долларов в год.
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