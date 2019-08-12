Космос
Экс-астронавт раскрыл размер максимальной зарплаты в NASAМойка78 02:31
Бывший астронавт NASA Скотт Келли рассказал, как много денег могут заработать участники экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Оказалось, что максимальная зарплата составляет 115 тысяч долларов в год.
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Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика
По данным главы ПФР, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. заявлений).
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Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
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Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер
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Происшествия
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Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
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Финансы
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В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
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Происшествия
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Общество
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
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Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
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Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено вчера в 04:31
Наука
Потепление воды негативно влияет на жизнь морских хищников
По итогам исследования специалисты заявили, что изменение климата и перевылов негативно сказываются не только на концентрациях метилртути в хищных рыбах, но и в целом обедняет морскую экосистему.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Экспорт пшеницы из России начал ускоряться
Темпы экспорта пшеницы из России начали расти: по итогам первой недели августа поставки выросли на 18% к предыдущей неделе, до 1,3 млн т. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на таможенные данные.
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Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Гаджеты
Раскрыты стоимость и характеристики Sony Xperia 20
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие
На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели
Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 01:25
Политика
Королеву Елизавету II разочаровали британские политики
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Миллиардер-педофил остался в камере без охраны в ночь «самоубийства»
Миллиардер был найден в субботу, 10 августа, около 7:30 утра по местному времени.
Обновлено в 01:55
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АвтоВАЗ продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:15
Политика
Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в Москве
Предыдущая согласованная акция протеста прошла 10 августа на проспекте Сахарова.
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Общество
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах
Претендент на пост президента США от демократов Джозеф Байден серией ошибок и оговорок подрывает веру в способность победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Нагиев проведет День города в Челябинске
7 сентября, напомним, Челябинску исполнится 283 года со дня основания города.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
Обновлено в 02:07