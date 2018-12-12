Политика
Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы
Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмыГазета.Ru12:15
Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы, сообщает CNN. Коэн был признан виновным в налоговых махинациях, финансовых злоупотреблениях, а также в лжи конгрессу о проекте недвижимости Трампа в России.
Газета.Ru12:15
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Эксперты по правовым вопросам заявили, что Коэн мог бы сократить срок своего заключения, если заключит сделку с прокурорами, чтобы рассказать им больше, пишет AP.Новое время - The New Times12:40
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