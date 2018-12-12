с чего всё началось

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает Associated Press. Напомним, что ранее адвокат Коэн признал себя виновным в нарушении правил финансирования предвыборных кампаний.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы

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