Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в МариуполеОреанда-Новости 04:37
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
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Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В России проходит испытания легкий наземный робот-сапер «Скорпион»
Опытный образец легкого наземного робота-сапера "Скорпион" проходит испытания в инженерных войсках России, сообщило Минобороны.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Политика
Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.
Обновлено в 03:36
Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
Обновлено в 06:33
Наука
Перестройка хроматина мало повлияла на активность генов внутри него
Немецкие исследователи обнаружили, что у плодовой мушки Drosophila melanogaster после масштабной перестройки трехмерной структуры хроматина уровень экспрессии многих генов остается таким же, как и до нее.
Обновлено в 02:37
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон на чистом Android на неделю раньше
По данным источника, в Испании презентация Xiaomi Mi A3 состоится уже 17 июля 2019 года.
Обновлено 15 июля в 10:35
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Наука
Найдены метаболические особенности работы мозга у людей с РАС
Сравнение метаболитов в мозге человека и в мозге шимпанзе и макаки показало, что многие человеко-специфические изменения, возникшие в процессе эволюции, затрагивают те же метаболические пути, в которых обнаруживается разница между нейротипичными людьми и людьми с РАС.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Политика
Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу
«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Политика
Представители Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным
Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко поделился, что украинский лидер собирается провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 06:47
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Музыка
В клипе Бейонсе на саундтрек к фильму «Король Лев» снялась ее дочь
В Сети появился видеоклип на песню Spirit американской певицы Beyonce. Сингл входит в саундтрек нового «Короля льва».
Обновлено в 07:38
Футбол
Игрок сборной Уругвая может перейти из ПСВ в московский «Спартак»
Гастон Перейро, играющий за голландский ПСВ из Эйндховена и сборную Уругвая, может в начале нынешнего сезона перейти в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Обновлено в 05:50
Политика
Вечная фрау: с чем Меркель вошла в историю Германии
Обновлено в 03:08
Политика
Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург
После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Политика
Туристы с Украины продолжают ездить в Крым, несмотря на запугивания
Украинцы продолжают массово ехать в Крым, несмотря на "страшилки" киевских властей о дополнительных проверках на границе, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского Министерства курортов и туризма.
Обновлено в 05:29