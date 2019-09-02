Происшествия

Вести.RuВести.RuБывшие футболисты сборной России судятся с МВД

В суд на МВД России подали бывшие футболисты российской сборной Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Они хотят стребовать с министерства 124 миллиона и 100 тысяч рублей за бездействие в деле о хищении денег вкладчиков в банке "Замоскворецкий".
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с чего всё началось

МВД досталось от милицейского клуба

Дмитрий Хохлов направил свой иск к МВД в Замоскворецкий райсуд. Главный тренер ФК «Динамо» требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 млн руб. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий».
Коммерсантъвчера в 19:12

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Российские футболисты захотели отсудить у полиции 100 миллионов

URA.Ru07:32

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Газета.Ru06:20

Бывшие футболисты сборной России хотят взыскать с МВД более 124 млн рублей

РИА Новости05:06

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Хохлов, Юрий Никофоров и Андрей Каряка подали в суд на МВД

Эхо Москвы05:00

Тренер ФК «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей из-за бездействия следователей

ТАСС03:08

Хохлов подал в суд на МВД. Тренер «Динамо» требует от ведомства возместить ему 29 миллионов рублей

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