Дмитрий Хохлов направил свой иск к МВД в Замоскворецкий райсуд. Главный тренер ФК «Динамо» требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 млн руб. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий».

с чего всё началось

В суд на МВД России подали бывшие футболисты российской сборной Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Они хотят стребовать с министерства 124 миллиона и 100 тысяч рублей за бездействие в деле о хищении денег вкладчиков в банке "Замоскворецкий".

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