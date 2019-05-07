Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинениеИзвестия 06:15

Экс-главе московского главка Следственного комитета России генерал-майору юстиции в отставке Александру Дрыманову предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом во вторник, 7 мая, заявил его адвокат Денис Кобелев.

Общество МВД разработало порядок изготовления номеров для машин Порядок создания знаков прописан в проекте постановления кабмина, подготовленном МВД.

Шоу-бизнес Миддлтон наплевала на первенца Маркл Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.

Шоу-бизнес Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.

Происшествия Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет» Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.

Политика Стартовали переговоры Лаврова и Помпео Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.

Авто Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Футбол Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар» Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.

Игры Mordhau продалась тиражом в 500 тысяч копий за первую неделю Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей, под названием Mordhau, за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.

Политика Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.

Армия и оружие «Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.

Происшествия Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Происшествия В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.

Авто УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер» От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.

Политика В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия «Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево» Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Общество Георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в Москве Свыше 2,7 тыс. москвичей приняли участие в акции "Бал Победы", где волонтеры развернули Георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м. Мероприятие состоялось во вторник на территории Останкинской телебашни в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Хоккей Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Происшествия В Давлеканово нашли подозреваемого в поджоге дома Местного жителя, которого подозревают в поджоге дома, уже доставили в отдел полиции по Давлекановскому району.