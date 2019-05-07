Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинениеИзвестия 06:15
Экс-главе московского главка Следственного комитета России генерал-майору юстиции в отставке Александру Дрыманову предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом во вторник, 7 мая, заявил его адвокат Денис Кобелев.
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Общество
МВД разработало порядок изготовления номеров для машин
Порядок создания знаков прописан в проекте постановления кабмина, подготовленном МВД.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Миддлтон наплевала на первенца Маркл
Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Происшествия
На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин
Обновлено в 10:37
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Политика
Стартовали переговоры Лаврова и Помпео
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.
Обновлено вчера в 10:53
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»
Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 10:10
Игры
Mordhau продалась тиражом в 500 тысяч копий за первую неделю
Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей, под названием Mordhau, за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.
Обновлено в 03:29
Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции
Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Транспорт
В России официально разрешат класть асфальт в дождь и снег
Обновлено в 07:39
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»
От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.
Обновлено в 06:11
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в Москве
Свыше 2,7 тыс. москвичей приняли участие в акции "Бал Победы", где волонтеры развернули Георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м. Мероприятие состоялось во вторник на территории Останкинской телебашни в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 09:08
Происшествия
СК назвал вероятные версии крушения самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 05:16
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Давлеканово нашли подозреваемого в поджоге дома
Местного жителя, которого подозревают в поджоге дома, уже доставили в отдел полиции по Давлекановскому району.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Суд арестовал троих фигурантов дела о взрыве на заводе в Прикамье
Березниковский городской суд избрал меру пресечения для троих фигурантов уголовного дела по факту гибели троих рабочих на заводе "Азот" компании "Уралхим".
Обновлено в 10:29