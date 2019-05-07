Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинениеРБК 04:46

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил РБК адвокат Дрыманова Денис Кобелев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-главе столичного главка Следственного комитета предъявили окончательное обвинение во взятках

Эхо Москвы05:04

Следствие по делу о взятках в отношении генерал-майора СК Дрыманова завершено

ТАСС04:28

Экс-главе СК по Москве Дрыманову предъявили обвинение

RT на русском04:38

Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение в коррупции

Интерфакс04:31

Генералу СК Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества

РИА Новости04:29

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

РБК04:46

Завершено расследование дела экс-главы столичного главка СКР

Коммерсантъ05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Авто

Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей

Обновлено в 02:15
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Хоккей

Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира

Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Игры

9 мая Ubisoft отменит 20% скидку на предзаказы и свежие релизы в Uplay

Некоторые активные пользователи Uplay получили электронное письмо о том, что с 9 мая в магазине больше нельзя будет получать 20% скидку на предварительные заказы и свежие релизы в течение трёх месяцев после их выхода в обмен на 100 очков Ubisoft Club.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека

В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Манчестер Сити» повторил 129-летний рекорд

Обновлено в 03:58
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Религия

Православные отмечают Пасху усопших

Обновлено в 02:58
Общество

Самый эмоциональный кот стал звездой соцсетей

Упитанный котик из Китая завоевал сердца пользователей Сети благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на все происходящее.
Обновлено в 05:38
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено вчера в 06:25
Путешествия

«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали

«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Общество

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Общество

В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника

Обновлено в 01:09
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек

В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Общество

В Петербурге открылся съезд Ассоциации блокадников Ленинграда

В Санкт-Петербурге открылся XXVII съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.
Обновлено в 02:18
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке

Особый порядок предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, таким образом, процесс может занять не более дня вместе с вынесением приговора.
Обновлено в 05:00
Экономика

«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей

Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его смерти

Скелет Меррика хранился в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани британца удалось обнаружить спустя 130 лет после его смерти.
Обновлено в 04:04
Гаджеты

ФАС не ограничит eSIM для производителей смартфонов

Ранее глава мобильного оператора Tele2 Сергей Эдмин заявил, что нужно ограничить распространение eSIM в России.
Обновлено в 05:03
Здоровье

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Наука

В Южной Америке нашли древний клад с препаратами, изменяющими сознание

Исследователи обнаружили кожаный мешок со следами наркотических препаратов на древнем захоронении в Боливии.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Наука

Археологи нашли в Китае 5000-летнюю гробницу с неизвестным оружием

Раскопки проводились в центральной части КНР. Их объектом был древний город Хуаншань.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное