Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинениеРБК 04:46
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил РБК адвокат Дрыманова Денис Кобелев.
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Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей
Обновлено в 02:15
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Игры
9 мая Ubisoft отменит 20% скидку на предзаказы и свежие релизы в Uplay
Некоторые активные пользователи Uplay получили электронное письмо о том, что с 9 мая в магазине больше нельзя будет получать 20% скидку на предварительные заказы и свежие релизы в течение трёх месяцев после их выхода в обмен на 100 очков Ubisoft Club.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Манчестер Сити» повторил 129-летний рекорд
Обновлено в 03:58
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Религия
Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
Общество
Самый эмоциональный кот стал звездой соцсетей
Упитанный котик из Китая завоевал сердца пользователей Сети благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на все происходящее.
Обновлено в 05:38
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей
Обновлено вчера в 06:25
Путешествия
«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали
«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Общество
В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника
Обновлено в 01:09
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек
В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Общество
В Петербурге открылся съезд Ассоциации блокадников Ленинграда
В Санкт-Петербурге открылся XXVII съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.
Обновлено в 02:18
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины
Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке
Особый порядок предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, таким образом, процесс может занять не более дня вместе с вынесением приговора.
Обновлено в 05:00
Экономика
«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей
Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его смерти
Скелет Меррика хранился в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани британца удалось обнаружить спустя 130 лет после его смерти.
Обновлено в 04:04
Гаджеты
ФАС не ограничит eSIM для производителей смартфонов
Ранее глава мобильного оператора Tele2 Сергей Эдмин заявил, что нужно ограничить распространение eSIM в России.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Наука
В Южной Америке нашли древний клад с препаратами, изменяющими сознание
Исследователи обнаружили кожаный мешок со следами наркотических препаратов на древнем захоронении в Боливии.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Наука
Археологи нашли в Китае 5000-летнюю гробницу с неизвестным оружием
Раскопки проводились в центральной части КНР. Их объектом был древний город Хуаншань.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52