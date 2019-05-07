Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинениеРБК 04:46

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил РБК адвокат Дрыманова Денис Кобелев.
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Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

РБК04:46

ФСБ предъявила генералу СК Дрыманову окончательное обвинение

Газета.Ru04:45

Завершено расследование дела экс-главы столичного главка СКР

Коммерсантъ05:25

Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение в коррупции

Интерфакс04:31

Генералу СК Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества

РИА Новости04:29

Следствие по делу о взятках в отношении генерал-майора СК Дрыманова завершено

ТАСС04:28

Экс-главе СК по Москве Дрыманову предъявили обвинение

RT на русском04:38
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Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
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В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе

Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
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Захвативший заложников во Франции открыл огонь по полиции

Захвативший заложников во французском Бланьяке открыл огонь по полиции, передает Franceinfo.
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Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
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Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
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Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
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В «Матросской тишине» нашли кокаин внутри конфет

Сотрудники СИЗО "Матросская тишина" обнаружили в конфетах, предназначавшихся одному из заключенных, метадон и кокаин, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 12:29
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Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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Прибор на щеке проследит за составом слюны в реальном времени

Созданное американскими учеными носимое устройство, позволяющее мониторить химический состав слюны в режиме реального времени, может использоваться для отслеживания общего состояния организма, т.к. в слюне присутствует целый набор важных биологических маркеров.
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В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Экс-президент Кравчук заявил о насильной передаче Крыма Украине

В 2017 году сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что решение передать Крым Украине было принято по экономическим причинам.
Обновлено в 12:49
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
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Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.
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Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России

Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом».
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Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
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Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

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Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite, продажи которого запустят уже на следующей неделе.
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Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
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Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
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Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
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В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
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Игорь Стам купил жилье, чтобы тайно встречаться с любовницей

Девушка надеялась, что мужчина купил жилье для их совместного будущего, и была крайне удивлена, когда увидела Ксению.
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