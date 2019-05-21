Политика

Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансовРБК 06:23

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Круглов назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая. Документ опубликован на сайте кабмина.
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Бывший заместитель главы «Газпрома» назначен замминистра финансов РФ

Российская газета05:11

Глава Минфина взял 11-го заместителя

Газета.Ru06:05

Инвестициями в правительстве РФ займётся бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Круглов. Он стал одиннадцатым замом Антона Силуанова

Фонтанка.Ру05:35

Медведев назначил нового заместителя министра финансов

Московский Комсомолец05:15

Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансов

РБК06:23

Бывший зампредправления «Газпрома» назначен замминистра финансов

ТАСС05:08

Андрей Круглов назначен заместителем министра финансов

Говорит Москва04:54
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