Политика
Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансовРБК 06:23
Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Круглов назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая. Документ опубликован на сайте кабмина.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:08, Ашберн
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Хоккей
Сборная России обыграла команду Швеции на ЧМ по хоккею
Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии обыграла Швецию со счётом 7:4.
Обновлено в 16:28
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Происшествия
Сотни мурманчан простились с погибшими в Шереметьево
Сотни мурманчан пришли сегодня в ДК им. Кирова, проститься с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево, в которой трагически погибли 26 северян.
Обновлено в 04:51
Авто
Новый Autocar с капотом — первый за 30 лет
Обновлено в 14:41
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в нападении с бутылкой водки
Актер Джонни Депп подал в суд на экс-супругу Эмбер Херд за то, что та в порыве гнева бросила в него бутылку водки и изувечила ему руку, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Новой Москве потушили пожар в автосервисе
Пожар в здании автосервиса на площади 200 кв. м в Новой Москве ликвидирован.
Обновлено в 20:36
Экономика
Рынок рекламы резко замедлил рост
Последний раз падение рекламных доходов телеканалов АКАР фиксировала в 2015 году: тогда в связи с резким падением рубля в декабре 2014-го доходы от рекламы упали на 22%.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве
На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Происшествия
В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей
В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Футбол
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что решение он неучастии Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против "Челси" в Баку принадлежит не клубу, а самому футболисту.
Обновлено в 13:43
Кино
«Джон Уик-4» выйдет в мае 2021 года
Четвертая часть франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли выйдет 21 мая 2021 года, сообщает Deadline со ссылкой на студию Lionsgate.
Обновлено в 08:57
Авто
В Сети появились первые изображения BMW X6 третьего поколения
Немецкий автопроизводитель готовит к премьере BMW X6 третьего поколения, модель не один раз была замечена на дорожных испытаниях.
Обновлено в 04:43
Общество
МГТС ищет «мэра» для своего «умного города»
МГТС (ПАО "Московская городская телефонная сеть") подыскивает руководителя проектов "умный город" в новую структуру компании – блок развития.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
На Камчатку перебросили модернизированные МиГ-31БСМ
Смешанный авиаполк на Камчатке усилился двумя глубоко модернизированными истребителями-перехватчиками МиГ-31БСМ.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Технологии
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Обновлено в 18:10
Экономика
Закупки Россией золота назвали «плохим знаком» для мира
Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за такой же период 2018 года. Для мира действия Москвы являются «плохим знаком».
Обновлено в 20:03