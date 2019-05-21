Политика
Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансовРБК 06:23
Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Круглов назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая. Документ опубликован на сайте кабмина.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа
В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Авто
В России 50% иномарок производится на трех автозаводах
Наибольшее количество иномарок произвел петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Обновлено в 02:32
Политика
Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Футбол
«МЮ» согласовал трансфер 21-летнего хавбека Джеймса из «Суонси»
«МЮ» подпишет 21-летнего игрока за 15 миллионов фунтов. Джеймс присоединится к команде уже этим летом.
Обновлено в 05:56
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика
Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спустят на воду 30 мая
Новейший корабль противоминной обороны ВМФ "Владимир Емельянов" с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика будет спущен на воду 30 мая, сообщили в пресс-службе Военно-морского флота России.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву
Как рассказала ТАСС адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, защита футболиста также обжаловала приговор.
Обновлено вчера в 06:24
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Кино
К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло
За последние четыре года Group-IB, как указано в ее сообщении, добилась в досудебном порядке удаления более 180 тыс. пиратских ссылок на «Игру престолов».
Обновлено в 09:47
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Причины трагедии в Керченском колледже установлены
Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Общество
«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма
Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.
Обновлено в 04:54
Футбол
Генич и Поленов прокомментируют финал Кубка России
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет финал Кубка России. Матч «Локомотив» – «Урал», который пройдет в Самаре, состоится 22 мая.
Обновлено в 06:58
Политика
Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации
Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Энергетика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Баскетбол
«Голден Стэйт» вышел в финал НБА
«Уорриорз» выиграли серию с общим счетом счетом 4:0 и вышли в финал, где сыграют с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс».
Обновлено в 00:10
Происшествия
В отеле Хургады отравился ребенок из России
В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:28
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Политика
В Кремле оценили планы США ввести санкции против «Северного потока-2»
У России есть уверенность в том, что «Северный поток-2» будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы США ввести санкции против проекта.
Обновлено в 06:19
Футбол
В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФА
Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
Обновлено в 06:23