Политика

Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансовРБК 06:23

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Круглов назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая. Документ опубликован на сайте кабмина.
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Медведев назначил нового заместителя министра финансов

Московский Комсомолец05:15

Глава Минфина взял 11-го заместителя

Газета.Ru06:05

Инвестициями в правительстве РФ займётся бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Круглов. Он стал одиннадцатым замом Антона Силуанова

Фонтанка.Ру05:35

Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансов

РБК06:23

Бывший заместитель главы «Газпрома» назначен замминистра финансов РФ

Российская газета05:11

Бывший зампредправления «Газпрома» назначен замминистра финансов

ТАСС05:08

Андрей Круглов назначен заместителем министра финансов

Говорит Москва04:54
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика

В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа

В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Общество

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Авто

В России 50% иномарок производится на трех автозаводах

Наибольшее количество иномарок произвел петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Обновлено в 02:32
Политика

Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Хоккей

Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Футбол

«МЮ» согласовал трансфер 21-летнего хавбека Джеймса из «Суонси»

«МЮ» подпишет 21-летнего игрока за 15 миллионов фунтов. Джеймс присоединится к команде уже этим летом.
Обновлено в 05:56
Транспорт

В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика

Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спустят на воду 30 мая

Новейший корабль противоминной обороны ВМФ "Владимир Емельянов" с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика будет спущен на воду 30 мая, сообщили в пресс-службе Военно-морского флота России.
Обновлено в 05:21
Здоровье

Сидячий образ жизни у женщин увеличивает риск проблем с сердцем

Обновлено в 03:33
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Как рассказала ТАСС адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, защита футболиста также обжаловала приговор.
Обновлено вчера в 06:24
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Кино

К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло

За последние четыре года Group-IB, как указано в ее сообщении, добилась в досудебном порядке удаления более 180 тыс. пиратских ссылок на «Игру престолов».
Обновлено в 09:47
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Общество

«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма

Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.
Обновлено в 04:54
Футбол

Генич и Поленов прокомментируют финал Кубка России

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет финал Кубка России. Матч «Локомотив» – «Урал», который пройдет в Самаре, состоится 22 мая.
Обновлено в 06:58
Политика

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Происшествия

У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили

Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Энергетика

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Баскетбол

«Голден Стэйт» вышел в финал НБА

«Уорриорз» выиграли серию с общим счетом счетом 4:0 и вышли в финал, где сыграют с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс».
Обновлено в 00:10
Происшествия

В отеле Хургады отравился ребенок из России

В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:28
Музыка

Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»

Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Транспорт

Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс

Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Политика

В Кремле оценили планы США ввести санкции против «Северного потока-2»

У России есть уверенность в том, что «Северный поток-2» будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы США ввести санкции против проекта.
Обновлено в 06:19
Футбол

В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФА

Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
Обновлено в 06:23
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