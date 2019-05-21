Политика
Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансовРБК 06:23
Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Круглов назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая. Документ опубликован на сайте кабмина.
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Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
В Киеве объявился еще один претендент на пост премьер-министра
Согласно Основному Закону, в Украине назначение на пост главы правительства производится по представлению президента.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский предложил изменить систему выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон о выборах в Верховную раду, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Авто
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.
Обновлено в 00:35
Политика
Журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Спецкор издания «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов заявили, что вынуждены покинуть издание.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Экономика
«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге
«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области
Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 08:31
Политика
Крымские татары отреагировали на фотоподлог посольства Украины
Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев дал комментарий после того, как посольство Украины в США опубликовало фотографию из архива Музея памяти жертв холокоста и назвало ее снимком с изображением депортации крымских татар.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Культура
Разведчики призывают снимать больше российских фильмов о шпионах
Пара российских разведчиков Елена Вавилова и Андрей Безруков выступили с предложением об увеличении количества фильмов о наших разведчиках.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Запертого в доме истощенного медвежонка спасли в Ростовской области
В селе Кулешовка Азовского района полицейские спасли запертого в доме медвежонка.
Обновлено в 06:52
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой
Обновлено в 07:29
Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Политика
Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Кино
Глеб Панфилов закончил снимать «Один день Ивана Денисовича»
Обновлено вчера в 17:27
Авто
В Тольятти начнут серийное производство электромобилей
Проектировать конвейер для серийного выпуска электрокаров начали еще в 2018-м, а прототип был разработан годом ранее.
Обновлено в 06:30
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Экономика
С 2021 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда
После пересмотра потребительской корзины 1 января 2021 года вырастет минимальная размер оплаты труда в России.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти
Польша и Украина, через которые нефть по «Дружбе» идёт транзитом в другие страны Европы, остановили приём нефти 24 и 25 апреля соответственно.
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Прямая трансляция презентации смартфона Honor 20
21 мая на специальном мероприятии в Лондоне (Великобритания) состоится презентация смартфона Honor 20, которую многие ожидали ещё в марте.
Обновлено в 07:00