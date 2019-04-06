Происшествия

Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПСLenta.ru 10:08

Бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ОПС). Об этом в субботу, 6 апреля, информированный источник сообщил ТАСС. Ему вменяется статья 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.
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Источник: Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

ТАСС08:19

Экс-замминистру культуры Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Коммерсантъ08:52

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

РИА Новости08:46

Экс-замминистру культуры предъявлено новое обвинение, сообщил источник

Газета.Ru08:27

Следователи предъявили новое обвинение бывшему заместителю Мединского

Ведомости09:01

Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову предъявили обвинение в создание преступного сообщества

Эхо Москвы10:01

Пирумова обвинили в создании преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже

Говорит Москва08:53
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