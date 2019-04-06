Происшествия
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПСLenta.ru 10:08
Бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ОПС). Об этом в субботу, 6 апреля, информированный источник сообщил ТАСС. Ему вменяется статья 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.
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