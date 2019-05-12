Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободят из колонии по УДОИзвестия 07:29

Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила, который в пятницу удовлетворил ходатайство осужденного.

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Бывший первый заместитель начальника столичного главы Следственного комитета Денис Никандров, осужденный на 5,5 лет за получение взятки, условно-досрочно освободится из колонии.

Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободят из колонии по УДО

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