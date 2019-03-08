Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропортуИзвестия вчера в 10:48

Уволившегося после скандала с матерным видео бывшего заместителя Росгеологии Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, объявленный в розыск мужчина пытался улететь в Сочи. Для этого он приобрел несколько билетов на самолет — на 8, на 10 и на 17:30.

с чего всё началось

Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково. Объявленный в розыск бывший чиновник пытался улететь в Сочи, сообщает РЕН ТВ. Горринг приобрел билеты на несколько рейсов — два утренних и дневной.

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