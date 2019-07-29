Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонииКоммерсантъ 13:12
Гагаринский районный суд Москвы признал виновным бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова по одному из эпизодов, который касается хищения 263 млн руб. при закупке обуви. Его приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб.
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Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите
Обновлено в 13:50
Происшествия
«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом
Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:23
Футбол
«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро
Обновлено в 13:16
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Политика
Борис Джонсон потратит на рекламу «жесткого» Brexit 100 млн фунтов
Как сообщает The Guardian, британский лидер, готовясь к выходу из Евросоюза без сделки, намерен провести рекламную кампанию, которая обойдется не менее чем в 100 млн фунтов (более $120 млн).
Обновлено в 14:20
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Происшествия
Сыновья убитого кикбоксера озвучили свою версию его гибели
Сыновья известного кикбоксера Сергея Карпенко, которого обнаружили мертвым в Петербурге, выдвинули версию убийства их отца.
Обновлено в 07:03
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34
Футбол
Гол Калмыкова не помог «Армавиру» обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ
"Армавир" и "Спартак-2" (Москва) сыграли вничью в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:28
Авто
Появились первые снимки новой Lada Vesta
«АвтоВАЗ» готовится представить обновленное семейства Lada Vesta.
Обновлено в 05:20
Политика
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения
Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.
Обновлено в 11:47
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20