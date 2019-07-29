Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонииКоммерсантъ 13:12

Гагаринский районный суд Москвы признал виновным бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова по одному из эпизодов, который касается хищения 263 млн руб. при закупке обуви. Его приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб.
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Бывший замглавы ФСИН Коршунов осужден на 7 лет колонии за аферу с обувью

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Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к семи годам колонии

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