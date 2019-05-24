Происшествия

Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к десяти годам колонииКоммерсантъ 03:53

Хамовнический суд Москвы заочно вынес приговор бывшему заместителю управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвокату нефтяной компании ЮКОС Павлу Ивлеву. Заочный процесс в отношении Ивлева был начат год назад.
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Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС03:48

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Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

ТАСС03:48
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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