Происшествия
Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к десяти годам колонииКоммерсантъ 03:53
Хамовнический суд Москвы заочно вынес приговор бывшему заместителю управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвокату нефтяной компании ЮКОС Павлу Ивлеву. Заочный процесс в отношении Ивлева был начат год назад.
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Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС03:48
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