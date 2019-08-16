Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонииКрасная весна вчера в 14:25
Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ). Предприниматель будет отбывать девятилетний срок в колонии общего режима, ему назначен штраф в 900 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.Интерфаксвчера в 08:14
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Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Происшествия
В аэропорту Хабаровска самолет совершил экстренную посадку
Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов L-410 UVP-E20 "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после шутки про блокадницу.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Звездные родители считают, что отпускать подростка во взрослую жизнь пока рано, однако в теории готовятся стать бабушкой и дедушкой.
Обновлено в 01:27
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Суд обнародовал результаты экспертизы по делу «Седьмой студии»
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия
Во Франции на пиротехническом шоу пострадали 13 человек
Обновлено в 02:55
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число въехавших в РФ трудовых мигрантов
Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистику по гражданам, въезжающим в страну с целью работы.
Обновлено вчера в 06:01
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов
Обновлено в 02:45
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублей
Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
Круговой склоняется к переходу в «Зенит»
По данным «СЭ», защитник «Уфы» Данил Круговой склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА.
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Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Авто
Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению
Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.
Обновлено вчера в 21:47
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
«Хаддерсфилд» уволил Яна Зиверта через 7 месяцев после назначения
Под руководством Зиверта «Хаддерсфилд» не смог удержаться в английской премьер-лиге и неудачно начал сезон в чемпионшипе.
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Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала неприличный жест представителям «желтой прессы»
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Обновлено в 02:25
Общество
Учителя лицея ВШЭ обвинили в растлении учеников
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
Точилин: не согласен с решением КДК РФС, травма Чалова не настолько серьёзная
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о вынесенном решении КДК РФС защитнику своей команды Ивану Миладиновичу за нанесённую травму форварду ЦСКА Фёдору Чалова.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Хатылев рассказал о возможности БПЛА «Охотник» прорывать современные системы ПВО
Следует понимать, что современные системы ПВО невозможно преодолеть не обладая гиперзвуком, отметил Хатылев.
Обновлено в 03:34