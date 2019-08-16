Происшествия
Бывшего владельца «Кубани» приговорили к 9 годам колонииЕвро-футбол.ру 10:02
Бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана приговорили к 9 годам колонии за хищение активов. Мосгорсуд признал Мкртчана виновным в хищении активов Внешэкономбанка и назначил ему 9 лет колонии. Кроме того, с него взыскали 198 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.Интерфакс08:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
Происшествия
Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Политика
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Политика
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара.
Обновлено в 19:07
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Игры
Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу
Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
На Украине остановлены разработки новой бронетехники — «Укроборонпром»
Министерство обороны Украины внезапно прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, сообщили 14 августа в пресс-службе концерна «Укроборонпром».
Обновлено вчера в 02:18
Политика
Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины
Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Театры
Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра
Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 08:24
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Политика
Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур
Членов экипажа самолета А321, сумевших героически посадить лайнер с пассажирами в поле, вместе с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым пригласили на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября.
Обновлено в 11:32
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
В Британии запретили поставки подводных аппаратов в Россию
Великобритания с 14 августа запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты, сопутствующее оборудование, технологии и программное обеспечение, следует из сообщения департамента международной торговли королевства.
Обновлено вчера в 08:21
Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы
Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:33
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Баскетбол
«Сан-Антонио» 11 ноября выведет из обращения номер Тони Паркера
«Сан-Антонио» 11 ноября проведет церемонию по выводу из обращения 9-го номера разыгрывающего Тони Паркера.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США
По данным ТАСС, в пятницу о сбое в работе системы службы таможенного и пограничного контроля сообщили также международные аэропорты Лос-Анджелеса и Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:33
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео
Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.
Обновлено в 12:59