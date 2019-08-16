Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.

с чего всё началось

Бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана приговорили к 9 годам колонии за хищение активов. Мосгорсуд признал Мкртчана виновным в хищении активов Внешэкономбанка и назначил ему 9 лет колонии. Кроме того, с него взыскали 198 млн рублей.

Происшествия Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Политика Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.

Политика Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара.

Происшествия В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.

Экономика Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.

Игры Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.

Армия и оружие На Украине остановлены разработки новой бронетехники — «Укроборонпром» Министерство обороны Украины внезапно прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, сообщили 14 августа в пресс-службе концерна «Укроборонпром».

Политика Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.

Культура Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.

Общество Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.

Театры Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Политика Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур Членов экипажа самолета А321, сумевших героически посадить лайнер с пассажирами в поле, вместе с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым пригласили на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября.

Политика В Британии запретили поставки подводных аппаратов в Россию Великобритания с 14 августа запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты, сопутствующее оборудование, технологии и программное обеспечение, следует из сообщения департамента международной торговли королевства.

Энергетика Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Футбол «Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.

Авто Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».

Общество Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Культура Скончался композитор Роман Леденев Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.

Баскетбол «Сан-Антонио» 11 ноября выведет из обращения номер Тони Паркера «Сан-Антонио» 11 ноября проведет церемонию по выводу из обращения 9-го номера разыгрывающего Тони Паркера.

Происшествия Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США По данным ТАСС, в пятницу о сбое в работе системы службы таможенного и пограничного контроля сообщили также международные аэропорты Лос-Анджелеса и Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Общество Умерла нидерландская принцесса Кристина По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.