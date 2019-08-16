Происшествия

Бывшего владельца «Кубани» приговорили к 9 годам колонииЕвро-футбол.ру вчера в 10:02

Бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана приговорили к 9 годам колонии за хищение активов. Мосгорсуд признал Мкртчана виновным в хищении активов Внешэкономбанка и назначил ему 9 лет колонии. Кроме того, с него взыскали 198 млн рублей.
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с чего всё началось

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК «Кубань»

Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.
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Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии

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