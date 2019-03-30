Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствахРоссийская газета 01:10
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах. В 2014 году политик якобы поцеловал ее без согласия, когда она баллотировалась на пост вице-губернатора. Об этом со слов пострадавшей сообщает журнал The Cut.
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Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Футбол
«Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» дома
Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 00:19
Политика
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти
Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани
По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Хоккей
КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Единоборства
Корешков победил Джаспера на Bellator 219
Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Медведев рассказал, как выступал на дискотеках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Boeing 737 экстренно приземлился из-за специфического запаха на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе
Обновлено вчера в 16:19
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»
«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора
Обновлено вчера в 16:29