Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствахРоссийская газета 01:10

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах. В 2014 году политик якобы поцеловал ее без согласия, когда она баллотировалась на пост вице-губернатора. Об этом со слов пострадавшей сообщает журнал The Cut.
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Вице-президента США обвинили в домогательствах

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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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