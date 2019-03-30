Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствахРоссийская газета 01:10
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах. В 2014 году политик якобы поцеловал ее без согласия, когда она баллотировалась на пост вице-губернатора. Об этом со слов пострадавшей сообщает журнал The Cut.
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Экономика
Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств
Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Культура
В Воронеже открылась выставка работ Ильи Глазунова
На открытие выставки из Москвы приехали сотрудники столичной Галереи Ильи Глазунова, в фондах которой хранится около полутора тысяч произведений легендарного художника.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»
Турция после муниципальных выборов в стране 31 марта намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, имея в виду новую операцию Анкары против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 05:38
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
Енисей — Рубин 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 05:02
Культура
Международный фестиваль видео-арта состоится в Москве
Жители и гости столицы смогут увидеть работы художников из России, Франции, США и Аргентины, которые будут представлены в рамках фестиваля видео-арта «Сейчас&Потом’19» с 17 апреля по 12 мая.
Обновлено в 04:26
Единоборства
Корешков победил Джаспера на Bellator 219
Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката
Обновлено вчера в 18:29
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией
Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Мюллера в середине апреля
Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года «к середине апреля, если не раньше», пообещал глава ведомства, генпрокурор Уильям Барр.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием
По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Правительство в мае рассмотрит вопрос продления господдержки возобновляемой энергетики
В декабре прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявлял, что Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров.
Обновлено в 05:05
Общество
В России могут ввести доплаты за стресс на работе
Минтруд обсудил вопрос о введении доплат за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также за неудобный график.
Обновлено вчера в 04:56
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае
Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Музыка
Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Транспорт
Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро
Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
В сети появились чертежи iPhone нового поколения
В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
Обновлено вчера в 06:15