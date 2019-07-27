Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в субботу арестовал на два месяца бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС. Позже также был арестован исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов.

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