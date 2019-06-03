Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в ПодмосковьеГазета.Ru 02:28

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье. По данным СМИ, молодой человек решил заступиться за прохожих, которых избивала толпа неизвестных. В итоге злоумышленники нанесли военнослужащему ножевое ранение в область средца.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшего

РБК04:53

Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии

РИА Новости06:30

РЕН ТВ публикует видео драки с поножовщиной в Подмосковье, где погиб спецназовец

РЕН ТВвчера в 15:43

Отец убитого в драке спецназовца рассказал о его «патологической справедливости»

Lenta.ru04:08

Отец убитого в драке бойца спецназа: у него было чувство патологической справедливости

Говорит Москва03:14

Убитый в Подмосковье спецназовец уволился из Минобороны 10 месяцев назад

ТАССвчера в 18:22

Свидетельница рассказала о последних минутах жизни убитого в драке спецназовца

Известия08:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Обновлено в 02:42
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

Обновлено в 08:00
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Москве эвакуировали посетителей ГУМа

Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Общество

В Финляндии запретили ввоз шиповника

В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).
Обновлено вчера в 10:31
Авто

Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq

Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.
Обновлено в 05:29
Происшествия

При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали более 20 человек

В результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено 01 июня в 06:03
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Культура

Путин распределил гранты на культурные проекты

Обновлено в 05:15
Политика

Трамп назвал законченным неудачником мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп перед прибытием в Лондон прошёл по мэру столицы Великобритании Садику Хану, назвав его неудачником.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

После сноса памятника Жукову в Харькове завели дело

Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Экономика

Козак поручил проработать предоставление отрицательного акциза на переработку СУГ

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минфину, Минпромторгу, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС проработать вопрос предоставления отрицательного акциза российским предприятиям химической промышленности, осуществляющим переработку сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Обновлено в 06:26
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Космос

Новый набор в отряд космонавтов «Роскосмоса» продлится год

Обновлено в 07:30
Авто

GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в июне

Обновлено в 04:09
Происшествия

В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями

Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:20
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла

Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией России

Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.
Обновлено в 07:04
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Политика

В США анонсировали план экономической дестабилизации России

План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:34
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Экономика

Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле

Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное