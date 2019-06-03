Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в ПодмосковьеГазета.Ru 02:28
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье. По данным СМИ, молодой человек решил заступиться за прохожих, которых избивала толпа неизвестных. В итоге злоумышленники нанесли военнослужащему ножевое ранение в область средца.
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