Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизменуРИА Новости 07:09

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подсудимого также лишили воинского звания майора.

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

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