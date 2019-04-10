Происшествия

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизменуРИА Новости 07:09

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подсудимого также лишили воинского звания майора.
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Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

РИА Новости07:09

Сотрудник ФСБ Докучаев получил 6 лет колонии строго режима за госизмену

Коммерсантъ07:32

Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену

RT на русском07:17

Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев получил шесть лет тюрьмы за госизмену

РБК07:53

Суд приговорил обвиняемого в госизмене сотрудника ФСБ Докучаева к шести годам колонии

ТАСС07:09

Военный суд приговорил к шести годам колонии экс-сотрудника ФСБ Д.Докучаева за госизмену

Агентство Москва07:08

В Москве осуждён за госизмену сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Докучаев

Эхо Москвы09:03
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