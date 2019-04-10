Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизменуРИА Новости 07:09
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подсудимого также лишили воинского звания майора.
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Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
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Кабмин помог Порошенко уволить взбунтовавшегося одесского губернатора
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Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
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Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
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Космос
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Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
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Российский лидер Владимир Путин 11 апреля намерен обсудить с членами российского правительства реализацию мер для организации системы обращениями с твердыми коммунальными отходами.
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Политика
Аксенов пообещал очередной административный террор
Глава республики констатировал, что поручения выполняются только перед прибытием в муниципалитет правительства Крыма, а после отъезда «все выветривается».
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Армия и оружие
Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»
Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
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Президент Ирака обратился за помощью к России
Президент Ирака Бархам Салех призвал Россию помочь в восстановлении страны после борьбы иракцев с террористами.
Обновлено в 09:59
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему отказалась Shell Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Петербурга
Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, о которых доложил ему врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 08:55
Общество
Трамп станет дедушкой в десятый раз
Обновлено в 09:55
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:34
Здоровье
Лучшую поликлинику, отвечающую новым стандартам, выберут в Подмосковье
Принять участие в конкурсе может любая медицинская организация региона, где уже начали внедрять новые правила работы.
Обновлено в 07:47
Авто
Роскошные автомобили Aurus могут подешеветь
Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте Limousine L700 будет стоить как минимум в полтора раза дешевле своего основного конкурента Mercedes-Maybach S 650.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать войну с Россией
Как уточняет ТАСС, речь идет о провокации властей Незалежной в Керченском проливе, которая может спровоцировать военный конфликт.
Обновлено в 10:06
Здоровье
В Севастополе объединят поликлиники и больницы
В соцсетях начала распространяться ложная информация о "ликвидации" поликлиник Севастополя.
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Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 05:10
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности
Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
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Происшествия
Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку
Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13
Политика
Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализов
В среду украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский", где их будут ожидать специалисты VADA.
Обновлено в 09:55