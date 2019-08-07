Политика
Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма домаРБК 11:47
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика. «Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли в неизвестном направлении», — заявил ТАСС представитель штаба бывшего президента Киргизии.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма.
Обновлено в 11:37
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Наука
Искусственный интеллект научили предсказывать будет ли успешным фильм
Чтобы предсказать с большой вероятностью точности будет ли успешным будущий художественный фильм у критиков и у зрителей, новый искусственный интеллект (ИИ) должен только ознакомится со сценарием, точнее его кратким изложением.
Обновлено 05 августа в 09:26
Игры
Death Stranding пропала из списка эксклюзивов для PlayStation 4
Death Stranding убрали из списка эксклюзивов для PlayStation 4. Sony и Kojima Productions не анонсировали игру на других платформах.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
На западе столицы Афганистана прогремел мощный взрыв. Местные телеканалы демонстрируют клубы дыма, поднимающиеся над частью Кабула.
Обновлено в 02:09
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Авто
Определены самые популярные праворульные автомобили в России
Обновлено в 08:36
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Культура
Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Актер Валентин Гафт оказался в больнице из-за перенесенного инсульта. Информация об этом была опубликована РЕН ТВ.
Обновлено в 03:16
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Происшествия
Уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада
Жительница Екатеринбурга погибла во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Алтай.
Обновлено в 12:10
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
«Петр Великий» признан самым убийственным кораблем в мире
Недавно, американское военное издание The National Interest, опубликовало список самых мощных кораблей в мире.
Обновлено в 12:22
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Обновлено в 11:36
Происшествия
Около тысячи свиней убило током в Тюменской области
Короткое замыкание стало причиной гибели около тысячи свиней на ферме в селе Сединкино Тюменской области.
Обновлено в 10:37
Хоккей
«Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу» на турнире в столице Казахстана
«Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу» в матче предсезонного турнира в Нур-Султане «Кубок президента Республики Казахстан».
Обновлено в 11:55
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Политика
Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил
Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено в 04:19
Общество
Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.
Обновлено в 09:30
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:18
Футбол
ФК «Тун» не ожидает аншлага на матче со «Спартаком» в Лиге Европы
Швейцарский футбольный клуб "Тун" не ожидает полных трибун на домашнем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
Взрыв в Копенгагене повредил здание налоговой полиции
Мощный взрыв произошел в Копенгагене у здания налоговой инспекции 6 августа около 22:00 по местному времени, сообщает DR.DK.
Обновлено в 07:36
Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01
Политика
Президент Филиппин пообещал резать головы наркобаронам
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов отрубать головы наркобаронам и не боится попасть за это в тюрьму.
Обновлено в 12:00