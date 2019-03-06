Политика
Бывшего председателя ЕС выдвинули в совет директоров ЛУКОЙЛаРБК 13:58
Совет директоров ЛУКОЙЛа, состав которого с 2017 года не менялся, утвердил список кандидатов в новый состав. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Всего в списке 12 человек, претендующих на 11 мест в совете.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:24, Ашберн
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Обновлено в 13:48
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20
Происшествия
После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек
На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:37
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Экономика
Минфин США отложил санкции против группы «ГАЗ» сразу на четыре месяца
Американские власти отвели еще четыре месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.
Обновлено в 13:41
Интернет
Цукерберг пообещал сквозное шифрование личных сообщений пользователей
Глава Facebook Марк Цукерберг написал в своей аккаунте в сети, что разработчики в ближайшее время планируют сфокусироваться на самом главном частном кейсе - личных сообщениях пользователей и сделать их максимальной безопасными.
Обновлено в 14:54
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Политика
США аннулировали визы у 49 связанных с Мадуро венесуэльцев
Госдепартамент заявил об отзыве виз у 49 граждан Венесуэлы, связанных с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро.
Обновлено 01 марта в 18:40
Экономика
Треть российских долларовых миллионеров думают об эмиграции
Самыми привлекательными для эмиграции российские миллионеры называют США, Испанию, Великобританию, Швейцарию, Германию, Италию и Австрию.
Обновлено в 14:36
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Футбол
Мюллер: «Чем больше думаю о решении Лёва, тем больше злюсь»
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать его в национальную команду.
Обновлено в 14:35
Политика
Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Политика
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Происшествия
Фотограф Лошагин отсудил у матери убитой жены-модели 300 тысяч рублей
Мать молодой фотомодели Юли Прокопьевой, с которой зверски расправился собственный муж, обязана выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Экономика
Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходов
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Новороссийске полиция задержала двух мормонов из США
Полиция Новороссийска задержала двух представителей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов), сообщил телекомпании KSL TV представитель организации в Солт-Лейк-Сити Эрик Хокинс.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв «Рубин»
Футболисты московского "Локомотива" вышли в полуфинал Кубка России, обыграв казанский "Рубин".
Обновлено в 13:01
Спорт
AP узнало о рекордных доходах ФИФА на фоне ЧМ в России
Денежные резервы Международной федерации футбола (ФИФА) выросли до рекордных $2,74 млрд, а доход организации за четыре года, охватывающий чемпионат мира по футболу 2018 года, выросли до $6,4 млрд.
Обновлено в 14:19
Экономика
Козак: Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля
Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля и будет основана на балльной системе, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 13:41
Политика
Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 завершенным делом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что сделка по приобретению у России комплексов С-400 является "завершенным делом".
Обновлено в 14:58
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали в феврале
Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге
Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31