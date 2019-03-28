Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»Ведомости 08:42

с чего всё началось

Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности. Начало этому расследованию было положено службой безопасности.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»

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