Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»Ведомости 08:42

с чего всё началось

Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности. Начало этому расследованию было положено службой безопасности.

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