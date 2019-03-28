Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»Ведомости 08:42
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.
Читать в источнике
Оценить107
Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности. Начало этому расследованию было положено службой безопасности.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийИнтерфакс - Россия 14:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Обновлено в 14:28
Происшествия
Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель
Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено в 19:26
Авто
Маркой Smart теперь займется китайский автогигант Geely
Интерес к бренду проявил китайский концерн Geely, который, по слухам, был готов выкупить у Daimler половину акций компании Smart.
Обновлено в 08:12
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию
Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию королевской семьи во время свадьбы.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Здоровье
Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США
Команда хирургов университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии
Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией
По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Происшествия
На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной
Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».
Обновлено в 17:02
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Обновлено в 20:07
Происшествия
Пожар произошел у штаб-квартиры нацразведки Венесуэлы
Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Политика
Вынесение приговора Марии Бутиной состоится 26 апреля
Вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной в американском суде состоится 26 апреля.
Обновлено в 10:40