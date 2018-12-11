Политика

Бывшего офицера ЧФ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Украины
Газета.Ru
07:39

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru07:39

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В Ростове-на-Дону экс-офицера Черноморского флота приговорили к 14 годам за госизмену

Коммерсантъ07:51

Бывшего офицера ЧФ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Украины

Газета.Ru07:39

В Ростове офицера Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

РИА Новости07:13

В Ростове обвиняемый в шпионаже офицер приговорен к 14 годам заключения

Don2407:41

Обвиняемый в шпионаже в пользу Украины экс-офицер флота получил 14 лет тюрьмы

ТАСС07:14

Бывшего офицера Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

URA.Ru08:36

Приговор обвиняемому в госизмене бывшему офицеру военный суд вынесет 11 декабря

Rostof.ruвчера в 13:30
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Политика

Путин принял участие в церемонии прощания с Алексеевой

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Журнал Time назвал персону года

Фелсенталь уточнил, что у номера журнала, посвященного персоне года, несколько обложек, на которых изображены "стражи", которые ведут войну за правду: журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была совершена атака летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.
Обновлено в 09:12
Политика

Помпео прокомментировал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу

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Мэй рассчитывает провести голосование по Brexit до 21 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по соглашению по Brexit до 21 января, подтвердил журналистам во вторник официальный представитель офиса премьера.
Обновлено в 09:09
Политика

Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы

США с начала 2017 года ведут расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы.
Обновлено в 09:00
Политика

Отец Бутиной подтвердил ее планы пойти на сделку со следствием

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин подтвердил РБК, что его дочь намерена пойти на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в работе иноагентом без регистрации.
Обновлено в 09:12
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Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина

Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
Обновлено в 08:59
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Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку

Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушел в отставку.
Обновлено в 09:08
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Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным последнего всеукраинского опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
Обновлено в 09:07
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Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ

В республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 09:12
Политика

Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко

Обновлено в 09:08
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Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.
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Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet.
Обновлено в 09:01
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Пушков заявил о «маневрировании» ПАСЕ для возвращения России

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает «маневрировать» для возвращения России в 2019 году.
Обновлено в 09:07
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