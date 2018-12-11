Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Бывшего офицера ЧФ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Украины

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