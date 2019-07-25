Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

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