Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингахРоссийская газета 12:37
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:11, Вашингтон
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года
Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.
Обновлено в 15:37
Политика
Украина хочет расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение СНБО предложение по расширению санкций против России.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье
Мордовия получит 190 млн рублей на оснащение новой поликлиники
Мордовия получит из резервного фонда Правительства РФ 191,1 миллиона рублей на оснащение новой поликлиники в саранском микрорайоне Юбилейный.
Обновлено в 14:56
Политика
В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле
Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.
Обновлено в 15:12
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Политика
В Финляндии Клинтону подарили его собственный саксофон
Сорок второй президент США Билл Клинтон, находящийся с частным визитом в Финляндии, выступил в четверг вечером в городе Мариехамн, центральном городе Аландских островов, с лекцией, посвящённой изменению климата, и получил в подарок собственный саксофон, приобретенный ранее на аукционе миллионером Андерсом Виклофом (Anders Wiklöf).
Обновлено в 14:27
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Политика
В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B
Как сообщает издание Мilitary.com, Хизер Уилсон рассказала, что беспилотный корабль X-37B может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится близко к Земле, это достаточно близко к атмосфере, чтобы в этот момент развернуться.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено в 04:50
Политика
МИД пообещал адекватный ответ на захват Украиной российского танкера
В Министерстве иностранных дел России выясняют все обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер.
Обновлено в 08:33
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Общество
Российские метеорологи дают прогноз о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны в выходные местами даже осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.
Обновлено в 14:48
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам
В действиях лидеров протеста власть увидела классический "оранжевый" сценарий, который, по ее мнению, грозит перекинуться на другие регионы, - передает телеканал.
Обновлено в 13:30
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Пластический хирург назвал Кейт Миддлтон своим постоянным клиентом
Популярный в Британии пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон является его постоянным клиентом.
Обновлено в 15:00
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено в 14:34
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Кино
Hulu выпустит сериал по мотивам книги «Автостопом по галактике»
Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Экономика
Эксперты ВШЭ назвали основной риск для российской экономики
Наибольший риск российской экономики связан со снижением новых заказов на производство продукции, это увеличивает вероятность негативных сценариев, следует из бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленного НИУ ВШЭ.
Обновлено в 08:50