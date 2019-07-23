Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингахРоссийская газета 12:37
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
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Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков
«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — заявили в пресс-службе.
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Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.
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Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции
В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
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Точность прогноза погоды вырастет вдвое
С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель, считают в центре «Фобос».
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Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 09:50
Экономика
Компания «ПИК» купила землю завода «Климов» за 1,3 млрд рублей
Компания «Ростех» продала землю бывшего вертолётного завода «Климов» на Кантемировской улице за 1,343 млрд рублей, сообщили в пресс-службе АО «РТ — Стройтех».
Обновлено в 07:00
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Музыка
Евгений Горенбург заявил о закрытии «Старого Нового рока»
Директор фестиваля «Старый Новый рок» Евгений Горенбург объявил о закрытии фестиваля. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами.
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На курганского активиста составили протокол о неуважении к власти за песню про Путина
Пост с песней Жуков опубликовал «ВКонтакте» 20 февраля. Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти в марте.
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Игры
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Ну а во-вторых, проект стал временным эксклюзивом Epic Games Store — даже те, кто успел оформить предварительный заказ на версию для Steam, получат либо код активации для EGS, либо полный возврат средств.
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СМИ: «Зенит» заинтересован в переходе футболиста Наингголана
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Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на чемпионате России
Легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на чемпионате России, сообщает ТАСС.
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Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
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Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
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