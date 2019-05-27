Политика

Бывший мэр Риги Ушаков избран в ЕвропарламентREGNUM вчера в 22:58

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 27 мая латвийским Центризбиркомом. Ушаков возглавил на выборах в Европарламент список партии «Согласие».
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Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран депутатом Европарламента

Эхо Москвы01:46

Нил Ушаков: выборы в ЕП показали, что у идеи согласия в Латвии много сторонников

ТАССвчера в 07:14

Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Коммерсантъвчера в 20:53

Экс-мэра Риги Ушакова избрали в ЕП

Газета.Ruвчера в 20:44

Отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

РИА Новостивчера в 19:38

СМИ: Нила Ушакова избрали в Европарламент

Парламентская газетавчера в 06:35

Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

RT на русскомвчера в 21:14
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
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Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду

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Политика

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