Политика
Бывший мэр Риги Ушаков избран в ЕвропарламентREGNUM вчера в 22:58
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 27 мая латвийским Центризбиркомом. Ушаков возглавил на выборах в Европарламент список партии «Согласие».
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Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»
Нападающий Артем Дзюба обратился к фанатам "Зенита" после новости о рекорде по посещаемости среди всех клубов в РПЛ.
Обновлено в 04:30
Происшествия
«Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии
«Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.
Обновлено в 05:08
Общество
Лето в России начнется с жаркой погоды
Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.
Обновлено в 03:29
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
Обновлено в 05:09
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Мурманской области загорелись два склада
Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Хоккей
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:45
Общество
Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы
В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 03:23
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено 25 мая в 02:49
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Авто
Под колпаком: водителям разошлют 6 новых «писем счастья»
Совсем скоро автомобилисты начнут получать новые «письма счастья».
Обновлено в 02:54
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
В России стали чаще заключать брачные контракты
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии
Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".
Обновлено в 05:13
Политика
Россия пообещала помочь поговорить властям и оппозиции Венесуэлы
В российском МИД пообещали посодействовать в выстраивании диалога между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:56