Экономика

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растратыRT на русском вчера в 19:15

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.
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Игорь Краснов
Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости.
— Игорь КрасновИнтерфакс вчера в 14:20
с чего всё началось

Генерал-лейтенант Краснов о расследовании громких преступлений в САР и Российской Федерации

Генерал-лейтенант Краснов о расследовании громких преступлений в САР и Российской Федерации Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов, курирующий следствие в центральном аппарате ведомства, рассказал “Ъ” о расследовании громких дел.
Коммерсантъвчера в 13:14

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Экс-главу банка «Открытие» обвинили в растрате 34 миллиардов рублей

Эхо Москвы02:00

Что случилось этой ночью: вторник, 5 февраля

Интерфаксвчера в 23:48

Экс-главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей

ТАССвчера в 14:47

Бывший председатель правления банка «Открытие» объявлен в розыск

Ведомостивчера в 16:51

Экс-глава банка «Открытие» объявлен в розыск за растрату 34 млрд рублей

URA.Ruвчера в 16:46

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 16:42

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей

РИА Новостивчера в 18:05
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Армия и оружие

В Японии назвали Курилы идеальным местом для ракет США

Обновлено в 02:20
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ФСБ задержала замдиректора департамента «Аэрофлота»

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Обновлено в 02:11
Общество

Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками

Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития в 2019 году собирается инициировать поправки в законодательство о системах учета, которые полностью освободят обязанности следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах.
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Общество

Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman

Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.
Обновлено вчера в 15:33
Экономика

ЦБ в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид

Банк России в 2018 году направил в правоохранительные органы сведения о выявленных 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Обновлено в 00:41
Интернет

Программисты улучшили функционал и дизайн Viber

Мессенджер получил новый дизайн и функционал. Список контактов и групповых чатов находится в одном окне.
Обновлено в 02:40
Авто

Kia назвала российские цены на новый седан K900

Компания Kia назвала рублевую стоимость флагманского седана K900, который заменит на российском рынке модель Quoris.
Обновлено вчера в 12:41
Здоровье

Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

В городе Белово Кемеровской приостановлена работа детского сада из-за повышенного уровня газа радона в атмосфере, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Прокуратура объяснила секретность дела о гибели группы Дятлова

Обновлено вчера в 13:32
Общество

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля

Трудящихся по стандартному графику пятидневной рабочей недели ждет сокращенный день в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 00:39
Общество

Среднемесячная зарплата москвичей в 2018 году превысила 80 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в январе–ноябре 2018 года составила 80 881 рубль, свидетельствуют данные Мосгорстата.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Число жертв пожара в Париже выросло до восьми

Жертвами пожара в жилом доме в Париже стали восемь человек, сообщает во вторник France Info.
Обновлено в 02:21
Авто

Toyota покажет в Токио новые внедорожники Land Cruiser 300 и Lexus LX

Японский автопроизводитель «Тойота» собирается продемонстрировать на Токийском мотор-шоу, которое состоится осенью, следующее поколение Lexus LX и Land Cruiser 300 для домашнего региона.
Обновлено в 02:26
Общество

В IKEA начнут сдавать мебель в аренду

Что еще известно: Первой страной, где мебель IKEA можно будет взять в аренду, станет Швейцария.
Обновлено вчера в 12:08
Общество

На Гавайях хотят запретить продажу сигарет людям младше 100 лет

Заксобрание Гавайев внесло законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено в 01:14
Спорт

Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок

Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
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Названа причина заражения курсантов в Ульяновском суворовском училище

Носителями заболевания, которое нашли у курсантов Ульяновского суворовского училища, являются животные.
Обновлено 03 февраля в 19:33
Происшествия

На Кубани сиротам купили квартиры в бараке для заключенных

Обновлено в 01:13
Авто

Renault обновила бюджетный кросс-хэтчбек Renault Kwid

Моторы и трансмиссия у Renault Kwid 2019 остались прежними. Без изменений остались и цены на модель.
Обновлено вчера в 15:24
Здоровье

В 43 регионах зафиксировано превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 43 регионах страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Электрички следуют с опозданием на Казанском направлении МЖД

Движение пригородных поездов может задерживаться в понедельник вечером на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).
Обновлено вчера в 11:03
Политика

США обвинили Москву в «систематическом нарушении» норм ВТО

Вашингтон считает, что Москва системно нарушает нормы Всемирной торговой организации, следует из отчета торгпреда США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Божена Рынска раскритиковала погибших при пожаре в доме на Никитском

Светская львица Божена Рынска прокомментировала пожар, который произошел в доме № 12 по Никитскому бульвару в Москве.
Обновлено вчера в 20:09
Общество

Смерть основателя криптобиржи Quadriga заблокировала $140 млн

Держатели криптовалюты на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим вложениям из-за внезапной смерти ее основателя Джеральда Коттена, сообщила BBC News.
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Футбол

Кокорин написал письмо, в котором признал свои ошибки

Футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин написал письмо, в котором признал свои ошибки. Текст письма приводит РИА Новости.
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Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики

В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
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СМИ опубликовали райдер Ольги Бузовой

В Сети появился бытовой райдер певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая даст сольный концерт в Сыктывкаре 15 февраля.
Обновлено в 01:35
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На Кубани жену подозреваемого в каннибализме признали виновной

Суд присяжных на Кубани признал Наталью Бакшееву, жену подозреваемого в каннибализме Дмитрия Бакшеева, виновной в подстрекательстве к убийству.
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Спорт

Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
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