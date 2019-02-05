Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растратыRT на русском вчера в 19:15

Генерал-лейтенант Краснов о расследовании громких преступлений в САР и Российской Федерации Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов, курирующий следствие в центральном аппарате ведомства, рассказал “Ъ” о расследовании громких дел.

с чего всё началось

Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости.

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.

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