Происшествия
Бывшего главу РАО заподозрили в мошенничестве на 730 миллионов рублей
Бывшего главу РАО заподозрили в мошенничестве на 730 миллионов рублейLenta.ru13:55
Возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. Ранее в пятницу, 7 декабря, Тверской районный суд города Москвы арестовал Федотова. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных задержанных — в виде домашнего ареста.
Lenta.ru13:55
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Происшествия
В Дагестане уничтожен причастный к терроризму боевик
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских
Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с такси
Обновлено в 13:14
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Ленобласти
Автомобиль сбил трех человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на 40 км Киевского шоссе в Ленинградской области.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В московском метро под поездом погиб пенсионер
Обновлено в 13:33
Происшествия
Две нетрезвые девушки в Москве угнали внедорожник
Две девушки в состоянии алкогольного опьянения угнали внедорожник в центре Москвы.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске
Трагически завершилось катание с горки для юной жительницы Кемеровской области — девочка погибла под колесами убиравшего снег трактора, сообщает "Сибдепо".
Обновлено в 18:41
Происшествия
Врезавшегося в толпу в Шарлоттсвилле признали виновным в убийстве
Суд присяжных признал Джеймса Алекса Филдса-младшего, который в августе 2017 года направил свой автомобиль в толпу в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), виновным в убийстве, передает в субботу телеканал NBC.
Обновлено в 18:56
Происшествия
Нападавший на женщин в Тольятти хотел отомстить изменявшей ему девушке
Задержанный по подозрению в серии нападений на женщин в Тольятти 22-летний Артем Семенов заявил, что хотел таким образом отомстить своей девушке за измену, следует из опроса Семенова, опубликованного на сайте МВД.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Рязани осудили родителей, лечивших ребенка молитвами
В Рязани вынесен приговор супругам, погубившим ребенка отказом от лечения.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Петербурге бывший учитель химии занимался производством амфетамина
Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших учителей химии и физики, организовавших в Ленинградской области лабораторию для производства амфетамина и продавших почти 1,3 килограмма этого психотропного вещества, сообщает в пятницу городская прокуратура.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Ростове экс-судье вынесли приговор за аферы с землями Цапков
Экс-судья Ростовского арбитражного суда Светлана Мартынова признана виновной в афере с землями, принадлежавшими семье Цапок, и получении обманным путем 40 миллионов рублей.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Испании при падении самолёта на АЗС погибли два человека
В Испании в провинции Барселона в результате падения небольшого самолёта на здание автозаправочной станции погибли два человека.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Москве возобновила работу школа, куда подросток принес нож
Школа №1359 в районе Жулебино в Москве, где накануне подросток угрожал покончить с собой, возобновила работу, сообщили РИА Новости в образовательном учреждении.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Самолет из Пулково в Белгород после 15 часов ожидания снова задержан
Отправиться в Белгород самолет должен был в 13:40. Вылететь вовремя из петербургского аэропорта ему не дала непогода в Белгороде.
Обновлено в 18:22