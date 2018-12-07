Происшествия

Бывшего главу РАО заподозрили в мошенничестве на 730 миллионов рублей
Lenta.ru
13:55

Возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. Ранее в пятницу, 7 декабря, Тверской районный суд города Москвы арестовал Федотова. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных задержанных — в виде домашнего ареста.
Lenta.ru13:55

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Хищения в РАО оказались семейными

Коммерсантъ17:23

Полиция раскрыла детали нового уголовного дела экс-главы РАО Федотова

РБК13:55

Экс-главу РАО подозревают в мошенничестве на сумму 730 миллионов рублей

РИА Новости13:39

Бывшего главу Российского авторского общества заподозрили в хищении более 730-ти миллионов рублей

Эхо Москвы13:30

Суд в Москве арестовал экс-главу Российского авторского общества

RT на русском12:12

Экс-глава РАО Федотов снова арестован по делу о мошенничестве

Интерфакс11:34

Экс-главу Российского авторского общества подозревают в хищении более 730 млн рублей

ТАСС13:37
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Происшествия

В Дагестане уничтожен причастный к терроризму боевик

Обновлено в 17:32
Происшествия

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 17:44
Происшествия

Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с такси

Обновлено в 13:14
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Ленобласти

Автомобиль сбил трех человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на 40 км Киевского шоссе в Ленинградской области.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В московском метро под поездом погиб пенсионер

Обновлено в 13:33
Происшествия

Две нетрезвые девушки в Москве угнали внедорожник

Две девушки в состоянии алкогольного опьянения угнали внедорожник в центре Москвы.
Обновлено в 18:53
Происшествия

Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске

Трагически завершилось катание с горки для юной жительницы Кемеровской области — девочка погибла под колесами убиравшего снег трактора, сообщает "Сибдепо".
Обновлено в 18:41
Происшествия

Врезавшегося в толпу в Шарлоттсвилле признали виновным в убийстве

Суд присяжных признал Джеймса Алекса Филдса-младшего, который в августе 2017 года направил свой автомобиль в толпу в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), виновным в убийстве, передает в субботу телеканал NBC.
Обновлено в 18:56
Происшествия

Нападавший на женщин в Тольятти хотел отомстить изменявшей ему девушке

Задержанный по подозрению в серии нападений на женщин в Тольятти 22-летний Артем Семенов заявил, что хотел таким образом отомстить своей девушке за измену, следует из опроса Семенова, опубликованного на сайте МВД.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Рязани осудили родителей, лечивших ребенка молитвами

В Рязани вынесен приговор супругам, погубившим ребенка отказом от лечения.
Обновлено в 18:57
Происшествия

В Петербурге бывший учитель химии занимался производством амфетамина

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших учителей химии и физики, организовавших в Ленинградской области лабораторию для производства амфетамина и продавших почти 1,3 килограмма этого психотропного вещества, сообщает в пятницу городская прокуратура.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Ростове экс-судье вынесли приговор за аферы с землями Цапков

Экс-судья Ростовского арбитражного суда Светлана Мартынова признана виновной в афере с землями, принадлежавшими семье Цапок, и получении обманным путем 40 миллионов рублей.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В Испании при падении самолёта на АЗС погибли два человека

В Испании в провинции Барселона в результате падения небольшого самолёта на здание автозаправочной станции погибли два человека.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В Москве возобновила работу школа, куда подросток принес нож

Школа №1359 в районе Жулебино в Москве, где накануне подросток угрожал покончить с собой, возобновила работу, сообщили РИА Новости в образовательном учреждении.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Самолет из Пулково в Белгород после 15 часов ожидания снова задержан

Отправиться в Белгород самолет должен был в 13:40. Вылететь вовремя из петербургского аэропорта ему не дала непогода в Белгороде.
Обновлено в 18:22
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